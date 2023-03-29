Монсон назвал условия МОК по допуску российских спортсменов нарушением прав человека

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Запрет спортсменам участвовать в международных соревнованиях на основании их убеждений или политической позиции является нарушением прав человека.

В таком случае надо ли запретить выступать украинцам и спортсменам из Америки и стран НАТО за то, что они поддерживали нападение Украины на Донецк и Луганск в течение последних девяти лет?» — приводит слова Монсона РИА Новости.

Монсон назвал это «западным лицемерием».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал неправомерными условия МОК по допуску российских спортсменов.