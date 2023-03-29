Матыцин назвал неправомерными условия МОК по допуску российских спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия», — приводит слова Матыцина Министерство спорта России в Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не соответствуют условиям нейтрального статуса.