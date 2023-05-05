Дуэль Стерлинга с Сехудо, возвращение Евлоева и реванш Борщёва: главные события мая в ММА

Генри Сехудо вернётся в октагон после трёхлетней паузы и сразится с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, а Гилберт Бёрнс попытается одержать третью победу за четыре месяца. Восстановившийся после разрыва связок колена Мовсар Евлоев подерётся с Брайсом Митчеллом, а Икрам Алискеров дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате боем с Филиппом Хоузом. Вячеслав Борщёв постарается реабилитироваться за два подряд поражения и остаться в американском промоушене, а Артём Фролов и Шамиль Абдулаев определят имя претендента на пояс ACA в средней категории.

UFC 288

Дата и место проведения: 6 мая, Ньюарк (США).

Значимые бои: Алджамейн Стерлинг (ч) — Генри Сехудо (титул в легчайшем весе), Белал Мухаммад — Гилберт Бёрнс, Мовсар Евлоев — Брайс Митчелл, Икрам Алискеров — Филипп Хоуз.

Май откроется крупнейшим турниром месяца в UFC, в главном поединке которого будет решаться судьба чемпионского звания в категории до 61,2 кг. И если за последние сутки обойдётся без форс-мажоров, то Алджамейна Стерлинга ждёт самое сложное испытание за время его правления. Пётр Ян хоть и превосходил американца в стойке, в грэпплинге был не так искусен, из-за чего у судей и появились минимальные основания отдать предпочтение его визави. А Ти Джей Диллашоу не смог составить конкуренцию из-за повреждения плеча.

Генри Сехудо же на бумаге не только ни в чём не уступает Стерлингу, но представляется крайне неудобным оппонентом для него. Экс-чемпион в двух дивизионах занимает четвёртое место среди всех бойцов промоушена по проценту проведённого на спине времени (0,15%). И в сражении с делающим акцент на борьбу Алджамейном это может стать ключевым фактором. В стойке тот никогда не впечатлял и вряд ли сумеет удивить соотечественника, ранее бившего того же Диллашоу, Марлона Мораеса, Доминика Круза, а также самого Деметриуса Джонсона.

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Главный вопрос в том, в какой форме пребывает Сехудо. На момент проведения шоу пройдёт почти три года с его последнего появления в клетке. Да, есть пример Джона Джонса, который вернулся после аналогичной паузы и с ходу разобрал на мелкие кирпичики Сирила Гана, но сумеет ли повторить его достижение Генри? Букмекеры не уверены. Сейчас коэффициенты на успех обоих противников примерно равны.

Отдельно стоит отметить второй по значимости бой этого вечера. Всё дело в Гилберте Бёрнсе. Для него эта схватка станет третьей за неполные четыре месяца. И если он добьётся победы, то руководство вполне может сделать его первым претендентом на титул в полусреднем весе. Дана Уайт всегда уважал спортсменов, готовых биться часто и не выбирающих оппонентов. И бразилец именно из их числа. Безусловно, списывать Белала Мухаммада со счетов не стоит хотя бы потому, что он одержал восемь побед подряд (если не считать остановки боя с Леоном Эдвардсом). Но в стойке он заметно хуже, а в партере его может поджидать болевой от обладателя чёрного пояса по джиу-джитсу.

Также в Ньюарке подерутся сразу двое россиян. И наибольший интерес вызывает дуэль с участием Мовсара Евлоева, не появлявшегося в клетке 11 месяцев. В июне 2022-го он разобрался с крепким Дэном Иге и продлил беспроигрышную серию до 16 боёв, но перед битвой с Брайсом Митчеллом порвал обе связки колена. Теперь он восстановился и получил вторую возможность встретиться с американцем, но на сей раз уже соперник снялся из-за травмы за несколько дней до боя. На замену ему выйдет бразилец Диего Лопес, чей послужной список откровенно не впечатляет — за последние 20 с небольшим месяцев он выиграл лишь три поединка из семи, причём в других промоушенах. Соответственно, о существенных дивидендах в случае победы Мовсару стоит забыть.

Там же дебютирует Икрам Алискеров, многим известный по своему поединку с Хамзатом Чимаевым. В 2019 году они встречались на турнире BRAVE CF, и швед чеченского происхождения нокаутировал своего визави всего за 146 секунд. С тех пор россиянин одержал пять побед, в том числе над Марио Силвой на шоу Dana White’s Contender Series. Прервать его поступь постарается Филипп Хоуз — боец, обладающий тяжёлым ударом, но не самый универсальный и мастеровитый. Из трёх последних схваток он дважды проиграл нокаутом в первом раунде.

UFC on ABC 4

Дата и место проведения: 13 мая, Шарлотт (США).

Значимые бои: Жаирзиньо Розенстрайк — Жаилтон Алмейда.

Спустя неделю UFC впервые с января 2018 года посетит Шарлотт, где состоится очередной еженедельный турнир. Как и пять лет назад, венчать его будет поединок с участием бразильца. Тогда это был находящийся на спаде Жакаре Соуза, а теперь — восходящая звезда Жаилтон Алмейда, уже в скором времени способный стать одним из лидеров тяжёлого дивизиона. Но если тот же Сергей Павлович зарабатывает популярность за счёт неистовой рубки в стойке, то латиноамериканец претендует на звание одного из сильнейших грэпплеров категории. Совсем недавно его мощь на себе прочувствовал россиянин Шамиль Абдурахимов, впоследствии уволенный из чемпионата.

И крайне мало предпосылок к тому, что Жаирзиньо Розенстрайк сумеет остановить победную поступь латиноамериканца. Алмейда вряд ли станет размениваться с ним в стойке, а в партере суринамец не обладает должными навыками. Поэтому фаворитом стоит называть именно его перспективного соперника. И если Жаилтон сумеет оправдать ожидания, то ещё до конца года может получить в противники кого-то посерьёзнее — того же Александра Волкова, чьи пути пересекались почти со всеми топами в своей весовой категории.

ACA 157

Дата и место проведения: 19 мая, Казань (Россия).

Значимые бои: Артём Фролов — Шамиль Абдулаев (четвертьфинал Гран-при в среднем весе), Юсуф Раисов — Александр Матмуратов.

Очередное шоу ACA вызывает интерес хотя бы по той причине, что по его итогам определится будущий претендент на титул в среднем весе. Триумфатор главного боя вечера получит не только путёвку в полуфинал Гран-при, но и право сразиться с победителем дуэли между действующим обладателем трофея Магомедрасулом Гасановым и его бывшим владельцем — Саламу Абдурахмановым. Примечателен и тот факт, что ранее Артём Фролов и Шамиль Абдулаев по одному разу боролись за пояс, но уступили. Причём первый был бит Гасановым, а второй — Абдурахмановым.

При этом выделить фаворита в этой битве крайне сложно. С одной стороны, за последние четыре года Абдулаев лишь трижды заходил в клетку. И хотя во всех трёх случаях преуспел, бился с далеко не самыми сильными соперниками, да ещё и в довольно малоизвестных лигах. Чего не скажешь о Фролове, вынужденном выдерживать конкуренцию со стороны сильнейших средневесов ACA. Правда, ему это далеко не всегда удавалось. За аналогичный период он провёл девять боёв, но лишь в пяти из них взял верх. Однако остановить его смогли лишь топы. Помимо дважды справившегося с ним Гасанова, он не сумел совладать с Магомедом Исмаиловым и Абдул-Рахманом Джанаевым.

Интригующим выглядит и поединок с участием Юсуфа Раисова. Ещё недавно он считался одним из самых перспективных легковесов страны и фаворитом Гран-при ACA, но в ноябре прошлого года досрочно уступил Эдуарду Вартаняну и распрощался с надеждами на победу в турнире. С тех пор он уже успел нокаутировать Алена Илунгу и реабилитироваться за недавнюю неудачу, а теперь попробует продлить успешную серию. И хотя мальчиком для битья Александра Матмуратова не назовёшь, фаворитом он вряд ли является. Пусть даже и имеет в активе пять выигранных схваток подряд.

UFC Fight Night 224

Дата и место проведения: 20 мая, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Вячеслав Борщёв — Мехашат.

Далеко не самое примечательное шоу украсит российский легковес. Вячеслав Борщёв ворвался в 2022-м в крупнейший ММА-промоушен планеты, по итогам первого же боя был награждён бонусом за «Выступление вечера» и кратно увеличил аудиторию фанатов. Но дальше дело не пошло. Яркий ударник дважды напоролся на борцов и пропустил суммарно 20 тейкдаунов за 30 минут, лишившись шансов на успех. И теперь он постарается вернуться на победные рельсы и спасти себя от увольнения.

И Махешат кажется идеальным кандидатом в соперники для Борщёва. Он также предпочитает решать все вопросы на кулаках, а за предыдущие три боя ни разу не попытался пройти в ноги. Таким образом, болельщиков гарантированно ждёт яркая и красочная дуэль в октагоне, которая вполне может завершиться досрочно. Если только китаец внезапно не решит изменить тактику и превратить её в соревнование по грэпплингу.