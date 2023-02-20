Стерлинг проведёт поединок с Сехудо на UFC 288
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
Об этом сам боец рассказал на своём Youtube-канале.
Бой должен состояться в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 мая на турнире UFC 288.
Уточняется, что UFC пока не анонсировал данный поединок официально.
Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 280, победив американца Ти Джея Диллашоу.
На счету американского бойца 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед при двух поражениях.
Ранее Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с Сехудо.