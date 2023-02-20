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Стерлинг проведёт поединок с Сехудо на UFC 288

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Чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг сообщил, что проведёт бой с американцем Генри Сехудо на UFC 288.
Стерлинг проведёт поединок с Сехудо на UFC 288
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Об этом сам боец рассказал на своём Youtube-канале.

Бой должен состояться в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 мая на турнире UFC 288. 

Уточняется, что UFC пока не анонсировал данный поединок официально.

Стерлинг защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 280, победив американца Ти Джея Диллашоу.

На счету американского бойца 22 победы при трёх поражениях в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед при двух поражениях.

Ранее Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с Сехудо.

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