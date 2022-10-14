MMA Junkie: Евлоев из-за травмы снялся с боя против Митчелла на турнире UFC Fight Night 214
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По информации источника, россиянину ищут замену.
Поединок должен был состояться 5 ноября и возглавить турнир UFC Fight Night 214.
В активе Евлоева 16 побед в 16 боях. В последнем поединке в июне 2022 года на турнире UFC Fight Night 207 он единогласным решением судей победил американца Дэна Иге.
На счету Митчелла 15 побед в 15 поединках. В марте этого года на турнире UFC 272 он одолел бразильца Эдсона Барбозу судейским решением.
Ранее сообщалось, что блогер Хасбик подписал контракт с UFC.