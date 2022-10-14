Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, подписал с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) контракт.

«Слухи по поводу UFC — это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Спасибо UFC и Дэйне Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие», — написал Хасбик в социальных сетях.

По сообщениям СМИ, соглашение подразумевает посещение турниров, пиар и медиавзаимодействие с промоушеном. Отмечается, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Ранее сообщалось, что Хасбик не будет секундировать Ислама Махачева в бою против Чарлза Оливейры.