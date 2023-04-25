Павлович отреагировал на обновлённый рейтинг лучших бойцов тяжёлого дивизиона

Российский боец Сергей Павлович отреагировал на обновлённый рейтинг тяжёлого дивизиона.

«Где мой пояс?» — написал Павлович в социальных сетях.

Павлович поднялся на вторую строчку в обновлённом рейтинге UFC. Первое место рейтинга занимает Сирил Ган.

23 апреля россиянин одержал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. 30-летний россиянин стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.

Ранее тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев объяснил, готов ли Павлович сражаться за титул с Джонсом.