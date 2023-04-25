Бичуев: при всём уважении к Павловичу, не могу отдать ему предпочтение в поединке с Джонсом

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев объяснил, готов ли российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Палович сражаться за титул с американцем Джоном Джонсом.

«При всём уважении к Павловичу не могу отдать ему предпочтение в этом поединке. Всё же на стороне Джонса колоссальный опыт и потрясающие навыки как в ударной технике, так и в борьбе. На мой взгляд, по совокупности умений он один из лучших представителей смешанных единоборств в истории, подтверждением чему являются более десяти побед в титульных схватках.

Кроме того, для Джонса пятираундовый бой — рутина, своего рода обычный день в зале. За свою карьеру он неоднократно проводил в клетке все отведённые 25 минут и умеет прекрасно распределять силы по дистанции. В этом ему практически нет равных. Чего не скажешь о Павловиче, за последние шесть лет ни разу не задержавшемся в октагоне более чем на пять. В этой битве Сергею необходимо будет решать вопросы как можно раньше, ведь с каждым отрезком ему будет всё тяжелее», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Бичуев ответил, считает ли Павловича сильнейшим ударником тяжёлого дивизиона UFC.