Бичуев: не считаю Павловича лучшим ударником тяжёлого дивизиона UFC

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев ответил на вопрос, считает ли он российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павловича сильнейшим ударником тяжёлого дивизиона.

«Не считаю Сергея лучшим ударником дивизиона, но в топ-3 включил бы. На мой взгляд, лучшим является Джон Джонс, который обладает богатейшим арсеналом и не только великолепно контролирует дистанцию, но и способен бить из любых положений. Всё же Павлович в этом плане довольно однообразен и делает акцент на боксе, в то время как американец активно использует и ноги. Также очень тяжело бьёт бывший чемпион Стипе Миочич — его также не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, с россиянином они примерно на одном уровне», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Бичуев оценил прогресс Павловича в грэпплинге.