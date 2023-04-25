Бичуев: не считаю Павловича лучшим ударником тяжёлого дивизиона UFC

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Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев ответил на вопрос, считает ли он российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павловича сильнейшим ударником тяжёлого дивизиона.
Бичуев: не считаю Павловича лучшим ударником тяжёлого дивизиона UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Не считаю Сергея лучшим ударником дивизиона, но в топ-3 включил бы. На мой взгляд, лучшим является Джон Джонс, который обладает богатейшим арсеналом и не только великолепно контролирует дистанцию, но и способен бить из любых положений. Всё же Павлович в этом плане довольно однообразен и делает акцент на боксе, в то время как американец активно использует и ноги. Также очень тяжело бьёт бывший чемпион Стипе Миочич — его также не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, с россиянином они примерно на одном уровне», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Бичуев оценил прогресс Павловича в грэпплинге.

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