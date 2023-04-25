Бичуев: призываю всех бойцов посещать тренировочные лагеря на Кавказе, чтобы прогрессировать в грэпплинге

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев оценил прогресс российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергея Павловича в грэпплинге.

«Насколько я слышал, часть сборов Павлович проводил в Дагестане. Безусловно, за короткий срок крайне сложно подтянуть борьбу, но это говорит о его желании работать над этим аспектом. И это вызывает уважение. Сергей прекрасно понимает, что на одной ударке далеко не уедешь. Каким бы ты ни был ярким нокаутёром, но рано или поздно тебе может попасться грэпплер, который поставит тебя в сложную ситуацию и лишит возможности использовать свои сильные стороны. Чтобы добиваться больших высот, необходимо быть универсалом.

В целом, призываю всех бойцов посещать тренировочные лагеря на Кавказе, чтобы прогрессировать в грэпплинге. Там собраны сильнейшие борцы в мире, а нашей школе нет равных», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Бичуев прокомментировал победу Павловича над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою на турнире UFC Fight Night 222.