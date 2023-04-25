Бичуев считает, что Блэйдс мог оказать большее сопротивление Павловичу

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Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев прокомментировал победу российского бойца Сергея Павловича над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.
Бичуев считает, что Блэйдс мог оказать большее сопротивление Павловичу
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«Если честно, предполагал, что в этой схватке Павлович может столкнуться с серьёзными проблемами. Всё же Блэйдс — очень серьёзный борец, один из сильнейших в тяжёлом дивизионе UFC. Поэтому ожидал от него большего в этом поединке. Думал, Кёртис с первых секунд будет пытаться переводить Сергея на канвас и доминировать на земле, как он делал это в предыдущих боях. Например, с тем же Александром Волковым. Но на деле всё сложилось иначе.

Почему Блэйдс решил размениваться с Павловичем в стойке? Сложно сказать, чем это обусловлено. Возможно, у его команды был определённый план, согласно которому он не собирался сразу использовать свои сильные стороны и хотел сначала поработать в стойке. Лично мне непонятно, зачем Блэйдс избрал такую тактику на этот поединок. Надо быть в команде, чтобы ответить наверняка. В итоге она не оправдала себя», — сказал Бичуев в интервью RT.

Ранее Павлович заявил, что готов подождать назначения на поединок за чемпионский пояс UFC.

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