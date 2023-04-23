Павлович заявил, что готов подождать назначения на поединок за чемпионский пояс UFC

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Российский боец Сергей Павлович заявил о готовности подождать назначения на поединок за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Павлович заявил, что готов подождать назначения на поединок за чемпионский пояс UFC
  • Gettyimages.ru

«Как долго я готов ждать титульного боя? Отдохну, поем, посплю, ещё раз отдохну. Подождём. В бою между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем шансы 50 на 50. Мне без разницы, с кем из них драться. Что с одним, что с другим будет настоящая бойня», — сказал боец на пресс‑конференции.

Россиянин одержал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. 30-летний россиянин стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 18 побед и одно поражение в 19 боях. У Блэйдса 17 побед при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, как Павлович прокомментировал победу над Блэйдсом.

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