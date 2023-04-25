Павлович поднялся на второе место в рейтинге UFC в тяжёлом весе
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Россиянин обошёл Стипе Миочича в обновлённом рейтинге UFC. Впереди него француз Сирил Ган и чемпион — американец Джон Джонс.
23 апреля россиянин одержал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. 30-летний россиянин стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.
Всего на его счету 18 побед и одно поражение в 19 боях.
Ранее тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев объяснил, готов ли Павлович сражаться за титул с Джонсом.