Махачев заявил о желании провести следующий бой

Чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о желании провести следующий поединок.

«Проснулся утром и понял, что хочу ворваться снова», — написал Махачев в социальных сетях.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее менеджер Махачева рассказал, когда россиянин проведёт бой с Дариушем.