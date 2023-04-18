Менеджер Махачева рассказал, когда россиянин проведёт бой с Дариушем

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, когда россиянин проведёт бой с американцем Бенеилом Дариушем.

«Внесу некоторую ясность для всех, кто в рейтинге находится выше Бенеила и у кого нет запланированного боя. Вот план: Бенеил сразится с Чарльзом Оливейрой, разобьёт его, а после проведёт поединок с Махачевым за титул. Все остальные, просто присаживайтесь поудобнее», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Бой Оливейры и Дариуша должен был состояться 7 мая на турнире UFC 288, но из-за травмы бразильца поединок перенесли на турнир UFC 290, который состоится 11 июня.

В активе Оливейры 33 победы и девять поражений. На счету Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Сэндхаген назвал имена бойцов, которые могут победить Махачева.