Сэндхаген назвал имена бойцов, которые могут победить Махачева

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кори Сэндхаген назвал имена бойцов, которые могут победить Ислама Махачева.

«Думаю, Бенеил Дариуш выиграет в бою с Махачевым. Искренне считаю, что он может быть одним из тех, кто победит Ислама.

Джастин Гэтжи тоже борется за титул и с каждым разом выглядит всё лучше. Так что да, остановлюсь на этих двух», — приводит слова Сэндхагена Sportskeeda MMA Originals.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с Махачевым.