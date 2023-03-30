Гэтжи: думаю, я могу вырубить Махачева

Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с чемпионом мира UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Я думаю, Махачев — это тяжёлый бой для любого. Он чемпион не просто так. Чтобы его победить, я должен провести идеальный бой. Я думаю, что могу вырубить Махачева. Нокаутирую любого с той мощью, которая у меня есть», — цитирует Гэтжи TMZ Sports.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.