Гэтжи: думаю, я могу вырубить Махачева

Короткая ссылка
Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с чемпионом мира UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.
Гэтжи: думаю, я могу вырубить Махачева
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, Махачев — это тяжёлый бой для любого. Он чемпион не просто так. Чтобы его победить, я должен провести идеальный бой. Я думаю, что могу вырубить Махачева. Нокаутирую любого с той мощью, которая у меня есть», — цитирует Гэтжи TMZ Sports.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев заявил, что хочет подраться с британским бойцом Леоном Эдвардсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить