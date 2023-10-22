Пока Чимаев мучился с Усманом: Нурмагомедов и Алискеров уничтожили соперников, бой Анкалаева вновь закончился скандалом

Хамзат Чимаев взял верх над Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Уроженец Чечни был наголову сильнее соперника в первом раунде, но подустал и в двух оставшихся был не так убедителен, что не помешало ему выиграть решением большинства судей. При этом битва Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера была остановлена по рекомендации врача и впоследствии признана несостоявшейся, из-за чего в клетке разгорелся скандал. В свою очередь, Икрам Алискеров и Саид Нурмагомедов сокрушили своих соперников менее чем за пять минут, Мухаммад Мокаев заставил сдаться Тима Эллиотта, Виктория Дудакова справилась с Джин Ю Фрей, а Шарабутдин Магомедов успешно дебютировал в американском промоушене.

Помимо Ислама Махачева, на турнире UFC в Абу-Даби выступали ещё семь бойцов, либо представляющих Россию, либо имеющих с ней тесные связи. Четверо из них бились в основной программе шоу, а ещё трое — в предварительной. Но это не делало бои с их участием менее интересными и интригующими. Достаточно сказать, что участником одного из них был Шарабутдин Магомедов, чей дебют в американском промоушене вызывал колоссальный интерес как в родной стране, так и за её пределами.

Было предельно ясно, что в ударной технике Бруно Силва вряд ли сумеет составить конкуренцию Магомедову — на столь высоком уровне были его навыки кикбоксинга. И разницу в стойке он стал демонстрировать с самого начала боя, когда принялся осыпать того всевозможными разновидностями ударов ногами, причём по всем этажам. Но когда дело доходило до бокса, разрыв был уже не таким серьёзным. Более того, бразильцу удалась размашистая комбинация в середине раунда, а в концовке он чуть было не отправил россиянина на канвас парой мощнейших попаданий.

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Возможно, такая встряска была нужна Шаре Буллету, слишком расслабившемуся по ходу первой пятиминутки. Вторую он начал гораздо активнее: перестал прижиматься к сетке, ещё чаще стал атаковать как ноги, так и голову соперника. А удар-вопрос (question mark kick) вполне мог стать разящим. Но Силва вновь нашёл возможность забрать концовку и до предела закрутить интригу в противостоянии. Удачный тейкдаун помог ему провести в доминирующей позиции более двух минут, а омрачили для него этот отрезок лишь два пропущенных ап-кика.

Дебют третьего раунда выдался для Магомедова крайне разочаровывающим. Как и в предыдущем, он предсказуемо выбросил левый лоу-кик и вновь был наказан, оказавшись на спине. Вернуться в вертикальное положение он сумел лишь две с половиной минуты спустя, потратив много сил на защиту в партере. А когда стал вновь демонстрировать преимущество в стойке, пропустил тейкдаун. И поднялся только за пару секунд до гонга, чтобы влепить ещё одно зубодробительное колено в голову.

Вопрос в том, было ли этого достаточно для успеха? Казалось, Магомедов может рассчитывать максимум на победу со счётом 29:28, да и то если члены жюри будут находиться в очень хорошем настроении и недолюбливать «залёживание». Но те оказались настолько щедры, что отдали ему все три раунда — 30:27. И даже несмотря на несколько эффектных ударов, это казалось крайне странным. Особенно с учётом фиаско в третьем отрезке и неудачной концовки второго. Так или иначе Шарабутдин выиграл 12-й поединок в карьере (12-0).

После этого настал черёд Виктории Дудаковой, немного подпортившей отношение лиги к себе из-за проваленной весогонки. Да, она не уложилась в лимит минимального веса лишь на 0,7 кг, но всё равно была вынуждена отдать 20% гонорара оппонентке. Но важнее было другое — сможет ли россиянка сломить сопротивление ветерана смешанных единоборств и одержать первую «настоящую» победу в UFC. Ведь триумф в сражении со сломавшей руку Истелой Нуньес не мог радовать ни её саму, ни руководство.

Большая часть стартовой пятиминутки Дудакова действовала довольно осторожно — разменивалась с Джин Ю Фрей в центре клетки, особо не форсируя ход битвы. И столкновение головами тоже не пошло ей на пользу. Да, американка пострадала сильнее и какое-то время приходила в себя, но сумела восстановиться и продолжить биться. Однако без происшествий дождаться перерыва ей не удалось. За пару секунд до конца Виктория мощнейшим ударом слева отправила её на канвас и «украла» раунд.

Более впечатляюще Дудакова выглядела и в концовке следующего. Правда, предшествовали этому почти четыре минуты на спине. Фрей идеально выполнила установку своих тренеров и сразу уложила соперницу на настил, где без лишних проблем контролировала большую часть времени. Лишь в концовке Виктория сделала заход на рычаг локтя, но довести начатое до конца не смогла.

Даже в углу россиянки согласились с тем, что Фрей выравняла счёт в поединке, и обратились к Дудаковой с призывом во что бы то ни стало взять заключительный раунд. Для этого ей было достаточно лишь драться в стойке, где она чувствовала себя заметно увереннее экс-чемпионки Invicta FC, пусть и не отмечаясь по-настоящему внушительными попаданиями. Это она и сделала, хотя ничем запоминающимся и не отметилась.

На этот раз судьи обошлись без сюрпризов и встали на сторону Дудаковой, одержавшей восьмую победу в карьере — 29:28. Как и Магомедов, она сохранила ноль в графе «поражения», но вряд ли убедила в готовности биться с сильнейшими представительницами дивизиона. Всё же от неё явно ждали большего в битве с 38-летней американкой, не выигрывавшей с июля 2021 года.

Предварял же основную программу шоу бой с участием Мухаммада Мокаева, и лёгкой прогулки представляющему Великобританию россиянину ждать не стоило. Ведь в красном углу находился бывший претендент на титул в наилегчайшем весе Тим Эллиотт, способный стать для молодого соперника непреодолимой преградой. Ранее 36-летний американец уже прервал восхождение на вершину Тагира Уланбекова и мог в очередной раз подтвердить, что его ещё рано списывать со счетов.

Стилистически Эллиотт представлялся для Мокаева крайне неудобным соперником. И подтвердил это уже в начале боя. Он играючи перевёл оппонента на канвас и долгое время удерживал там, пусть и без продвижения. А закрепить преимущество попытался двумя коленями в голову из клинча. Правда, руки Мухаммада в этот момент могли касаться земли, поэтому рефери вынес Тиму заслуженное предупреждение. Но тот не успокоился и вскоре продемонстрировал навыки в грэпплинге, чуть было не поймав уроженца Дагестана на гильотину.

Демонстрировать чудеса бойцовского духа Мокаев продолжил и во втором отрезке. Сначала он вновь выбрался из удушающего, причём ещё более туго затянутого, а потом эффектным броском перечеркнул надежды Эллиотта накинуть армбар. Остаток второй пятиминутки американец провёл на полу, а в третьей у него сдали нервы. Он вновь нанёс запрещённый удар по державшему руку на земле Мухаммаду и заработал второе предупреждение. И пусть потом он получил возможность вернуться в эту позицию, очень скоро вновь обнаружил себя на полу. Красивейшим броском россиянин опрокинул его на настил и уже не отпускал. Из полугарда он набросил ручной треугольник, а в позиции бокового контроля довершил начатое.

Мокаев в красивой манере сокрушил Эллиотта и одержал десятую победу в карьере. Тем самым он не только практически гарантировал себе попадание в топ-10 наилегчайшей категории, но и заслужил право сразиться с одной из её звёзд. Сам же Мухаммад выразил желание помериться силами с Каем Кара-Франсом.

Заставил оппонента сдаться и Саид Нурмагомедов. Муин Гафуров изначально виделся аутсайдером в дуэли с 12-м номером легчайшего веса, а в итоге продержался всего 73 секунды. Неподготовленный проход в ноги завершился тем, что россиянин поймал противника на гильотину. Тот отчаянно пытался выбраться, но всё же постучал. И не смог сдержать слёз — так переживал из-за поражения.

Нурмагомедов же реабилитировался за провал в схватке с Джонатаном Мартинесом и взял верх 18-й раз в карьере. А позже он рассказал, почему этот удушающий приём даётся ему так легко.

«Конечно, я видел её (возможность провести гильотину. — RT). Очень хорошо её чувствую. Это моя коронка», — заявил спортсмен.

Чуть дольше в октагоне задержался Икрам Алискеров, которого не смутили сразу две подряд смены противника перед турниром. Изначально он должен был драться с Пауло Костой, потом с Нассурдином Имавовым, а в конце концов нокаутировал Ворли Алвеса. Он выглядел гораздо быстрее и изобретательнее и уже в середине раунда уронил соперника джебом, а потом попал мощнейшим ударом колена в прыжке. Бразилец чудом устоял, но оказался под градом ударов и поплыл. 15-я победа была добыта за 127 секунд и стала для россиянина одной из самых лёгких в карьере. Быстрее он финишировал лишь Джереми Смита в 2017 году.

«Я всегда нацелен на финиш. Провёл уже два боя (в UFC. — RT). Оба выиграл досрочно. Теперь я жду соперника из топ-10», — признался Алискеров.

После этого настал черёд Магомеда Анкалаева, не заходившего в клетку с декабря 2022 года. Тогда он не смог взять верх над Яном Блаховичем (по мнению судей) и забрать титул, после чего взял длительную паузу. И, судя по его словам, был предельно мотивирован не только вернуться в чемпионскую гонку, но и завершить сражение досрочно. А ведь именно этого так жаждали и его персональные поклонники и боссы. В последние три года это удавалось ему не так часто, а некоторые дуэли получились откровенно скучными.

Поначалу эта заряженность выражалась в виде сокрушительных хай-киков и мощнейших хуков, а впоследствии вылилась в запрещённый удар коленом в голову по касавшемуся пола тремя точками оппоненту. Удар оказался сокрушительным, а Уокер получил заслуженное время на восстановление. Но судье этого показалось мало, поэтому он попросил доктора оценить его состояние.

Тут и случилось самое интересное. Джонни то ли не услышал, то ли не смог ответить на вопросы медика о том, где он находится и какой раунд схватки идёт. Врач воспринял это как знак того, что тот не может продолжить поединок, и передал эту информацию рефери.

Сам спортсмен уже был готов направиться к середине клетки, когда судья объявил об остановке битвы, тем самым просто шокировав бойца. Потерявший самообладание Уокер сначала толкнул арбитра, а потом полез драться с Анкалаевым, из-за чего в октагоне были вынуждены появиться сначала охранники, а затем и сам глава UFC Дана Уайт. В итоге Джонни всё же удалось успокоить, но исход вряд ли устроил и его, и Магомеда. Поединок был объявлен несостоявшимся.

По сути, Анкалаев повторил историю Петра Яна, ранее уже лишившегося победы из-за запрещённого удара. И хотя полутяжу повезло чуть больше (поражения он избежал), но на его дальнейших перспективах этот инцидент может сказаться не лучшим образом. Если боссы будут благосклонны к нему, то уже в скором времени Магомед и Джонни проведут реванш. В противном случае россиянин рискует опуститься ниже в рейтинге и выпасть из гонки за пояс.

Таким образом, российские бойцы не сумели одержать все победы на шоу в Абу-Даби, но по-прежнему не получили в свой пассив ни одной неудачи. Однако, чтобы продлить серию, Хамзату Чимаеву было необходимо нанести третье поражение подряд не кому-нибудь, а бывшему лидеру рейтинга Pound-for-Pound и экс-чемпиону в полусреднем весе Камару Усману. Правда, за уроженца Чечни говорил тот факт, что у нигерийца было лишь десять дней для подготовки, да ещё он был вынужден драться в незнакомой для себя весовой категории.

После первого раунда казалось, что Чимаев раздавит Усмана. Первая же попытка тейкдауна увенчалась успехом, после чего последовало пять минут форменного избиения. Соотношение по общему числу попаданий составило 61-5, а Камару чудом избежал досрочного поражения, выдержав ещё и попытку удушающего сзади. Но вполне ожидаемо уступил отрезок со счётом 8:10.

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После этого триумф Усмана казался фантастикой, но с Чимаевым произошло что-то невероятное. Уже во второй пятиминутке он сильно замедлился и перестал пытаться лезть в борьбу, предпочитая размениваться в стойке. И смотрелся пусть и немного, но хуже оппонента, вследствие чего дал тому шанс если не восстановить паритет, то хотя бы сократить отставание на судейских карточках.

Оставалось гадать, что это было — умышленная пауза и проверка своих навыков в стойке или проблемы с выносливостью, которые беспокоили Чимаева ещё в ходе сражения с Гилбертом Бёрнсом. И по ходу третьего раунда худшие опасения подтвердились. Хамзат действительно подустал и пропустил несколько тяжёлых ударов, чуть было не оказавшись в нокдауне. Но его спасла борьба. Тейкдаун помог ему не только взять передышку, но и склонить часть судей на свою сторону. В итоге двое отдали ему предпочтение, а третий определил ничью — 29:27 (дважды), 28:28.

Чимаев пусть и с огромным трудом, но всё же выиграл 13-й бой в карьере и стал первым претендентом на титул в среднем весе. Правда, его самого это не сильно волновало. В своей речи после боя он больше говорил о детях, пострадавших в Палестине, чем о походе за трофеем.