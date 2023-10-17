«Он гоняет нас каждый день»: Махачев под руководством Нурмагомедова готовится к бою с Волкановски на UFC 294

Ислам Махачев завершает подготовку к поединку с Александером Волкановски, который пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Как признался действующий чемпион в лёгком весе, смена соперника не повлияла на тренировочный процесс, который тот проводил под руководством Хабиба Нурмагомедова. При этом бывший обладатель пояса высоко оценил состояние Махачева и рассказал, что в преддверии реванша тот выглядит ещё более мотивированным.

Решимость Махачева

Уже в грядущие выходные Ислам Махачев проведёт вторую защиту титула UFC в лёгком весе. Как и в первом случае, его оппонентом станет Александер Волкановски, который вышел на замену травмированному Чарльзу Оливейре. И хотя на бумаге именно экстренно прервавший отдых австралиец находится в более сложных условиях, замена противника всегда несёт определённые риски и для другого бойца. Ведь ему необходимо в кратчайшие сроки корректировать план подготовки с учётом нового соперника.

Действительно, Оливейра и Волкановски очень сильно отличаются друг от друга. Взять хотя бы антропометрию. С одной стороны, высокий (по меркам дивизиона) и худощавый Чарльз, с другой — низкорослый и коренастый Александер. Но не стоит забывать о разнице в стилях. Если бразилец славится навыками в джиу-джитсу и нестандартной ударной техникой, то австралиец — непрекращающимся давлением на противника вкупе с исключительными борцовскими умениями.

Тем не менее сам Махачев признался ESPN, что не намерен как-либо менять методику тренировок. И причина этому — не только отсутствие времени, но и уверенность в себе. По его словам, на данный момент он чемпион в лёгком весе и лучший боец в мире. И должен подтверждать свой статус в дуэли с любым соперником.

Любопытно, что буквально то же самое он сказал и президенту UFC Дане Уайту, когда тот сообщил ему о внезапной смене оппонента.

«Что значит этот титул? Он означает, что ты лучший в мире, и, если ты лучший в мире, неважно, кто стоит напротив тебя. Что я скажу? Нет? Никогда. Давай сделаем это», — озвучил Уайт слова Махачева в разговоре с бывшим игроком НФЛ, а ныне журналистом Пэтом Макафи.

Как признался функционер, решимость россиянина невероятно впечатлила его. И он распорядился нанести цитату Махачева на стены исследовательского центра UFC PI и арены UFC Apex — той самой, где с 2020 года проходит большинство еженедельных шоу организации.

Участие Нурмагомедова

Уверенность Махачева в себе наверняка подпитывает и присутствие в лагере его близкого друга и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Некоторое время назад тот заявил об уходе из MMA и желании посвящать свободное время семье, из-за чего пропустил первый поединок Ислама с Волкановски, который тот пусть и с трудом, но завершил в свою пользу. И хотя Орёл по-прежнему не намерен возвращаться к полноценной работе в качестве наставника и секунданта, он оказывает помощь в подготовке. Кадры с совместных тренировок спортсменов появились в посвящённом UFC 294 видео на YouTube-канале промоушена.

«С нами тренер Хабиб. Он гоняет нас каждый день. Форма отличная... Если ты чемпион, ты должен быть готов биться с любым, кого поставят против тебя», — сказал Махачев.

Как признался в очередном ролике Anatomy of a Fighter сам Нурмагомедов, он перестал заходить в октагон и сопровождать туда своих одноклубников, но от посещения лагеря и участия в занятиях не отказался.

«Я тренируюсь с Хабибом ещё с юного возраста, и мне всегда приходилось нелегко. Но эти раунды помогли мне стать лучше, потому что если тебе тяжело на тренировках, то будет легко в бою. Мой тренер Абдулманап говорил нам, что Хабиб станет чемпионом и когда он завершит карьеру, Ислам придёт на его место и заберёт пояс», — сказал Махачев.

В беседе с TSN он объяснил решение Нурмагомедова ограничить свою вовлечённость в жизнь команды нежеланием выделять кого-либо из атлетов. По мнению действующего чемпиона UFC, тот одинаково заботится обо всех представителях Eagles MMA независимо от того, на какой ступени карьеры они находятся в конкретный момент. И если бы Хабиб продолжил секундировать Ислама, то должен был бы выводить в клетку и остальных 30—35 бойцов.

«Лагерь Ислама прошёл потрясающе. Когда до поединка было 100 дней, он начал пахать и не останавливался до этого момента. Сегодня был последний тяжёлый спарринг. Вся основная работа сделана. Конечно, Волкановски отличается от Оливейры, поэтому мы кое-что поменяем. Но цель та же, как и локация. Думаю, мотивации у Махачева стало даже больше. Он воин. Выходя в клетку, он всегда бьётся. Там будет океан, и неважно, насколько он будет глубоким. Он готов к этому», — резюмировал Нурмагомедов в первом выпуске UFC Embedded.

Уверенность команды

Примечательно, что именно Хабиб первым узнал о смене соперника своего одноклубника. Как признался ESPN менеджер Али Абдель-Азиз, он связался с Нурмагомедовым сразу после того, как поступило предложение о замене Оливейры на Волкановски. И только получив от него одобрение, дал ответ руководству UFC.

При этом Махачев не был удивлён отказом бразильца биться на 294-м турнире чемпионата. По его мнению, Оливейра не хотел участвовать в этой схватке, ведь он не только осознавал свою неспособность что-либо противопоставить сопернику, но и помнил, чем завершилась их предыдущая встреча. В октябре 2022 года Исламу хватило менее девяти минут, чтобы сначала отправить оппонента в нокдаун, а потом и «задушить» его ручным треугольником.

С учётом этого реванш с Волкановски должен представляться для Махачева куда более сложным испытанием. Ведь итог первой дуэли вызвал жаркие споры в MMA-сообществе. В то время как одни согласились с официальным решением, другие посчитали его несправедливым и назвали Александера настоящим триумфатором. Сам же Ислам в своей победе не сомневается.

«Предыдущий бой с Волкановски был самым трудным в моей жизни, потому что я впервые в жизни дрался пять раундов. Но я наносил очень тяжёлые удары, переводил его, забирал спину. Спросите его: что ты сделал, чтобы выиграть этот поединок? Некоторые люди говорят, что битва была близкой, потому что они видели только последнюю минуту. Но люди, понимающие в ММА, знают, что я победил единогласным решением», — уверен россиянин.

И хотя Махачев не берёт пример с Волкановски, открыто заявляющего о намерении нокаутировать соперника, в своём успехе он не сомневается. В частности, он уже обратился к австралийцу с призывом не сетовать на недостаток в подготовке в случае неудачи. Ведь, как считает россиянин, именно это обстоятельство тот будет использовать в качестве оправдания, если вновь уступит. Ислам также предположил, что выйти на замену Оливейре тот согласился в первую очередь из-за денег.

Но если Махачев пока предпочитает не делиться прогнозами в преддверии шоу, то его наставник Хавьер Мендес активно выражает свою точку зрения. Он высоко оценил нынешнюю форму подопечного и предположил, что в грядущей дуэли тот будет доминировать над претендентом.

«Ислам в отличной форме. Меня совершенно ничего не беспокоит в преддверии этого боя. Думаю, мы одержим очень уверенную победу. У нас улучшенная версия Махачева относительно того, что было в прошлой битве», — выразил мнение Мендес.

В то же время глава American Kickboxing Academy не стал окончательно списывать со счетов австралийца и предрекать ему первое досрочное поражение в UFC.

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«Волкановски никогда не выдохнется ввиду отличной кардиоподготовки. Разве что он начнёт пропускать. Так что, если ему удастся избежать серьёзных повреждений, он продержится все пять раундов. Я ожидаю, что это будет битва на пять раундов, как и в прошлый раз», — отметил Мендес в интервью Submission Radio.

Уверен в триумфе своего одноклубника и Абубакар Нурмагомедов. Двоюродный брат Хабиба назвал Махачева полноправным чемпионом и выразил уверенность, что тот сохранит своё звание после турнира в Абу-Даби.

«Он долгое время трудится, выступает. Да, у него не было особых травм. Он хочет стать чемпионом и полностью заслужил этот титул. Уверен в его победе», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Сам же Махачев точно знает одно: в ответном противостоянии фанаты будут на его стороне. И это неудивительно, ведь если первая схватка проходила на родине Волкановски — в Австралии, то вторая состоится в Объединённых Арабских Эмиратах, где дагестанские бойцы пользуются колоссальной популярностью.

«В прошлый раз... все болели за Волкановски. Но теперь всё изменится. Вся арена будет поддерживать меня. Это будет большая ночь», — поделился ожиданиями Ислам.