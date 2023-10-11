«Может надеяться только на удачу»: Волкановски сразится с Махачевым за титул UFC в лёгком весе после травмы Оливейры

Чарльз Оливейра отказался от поединка с Исламом Махачевым за чемпионский пояс UFC в лёгком весе из-за рассечения брови. Бразилец заявил, что ему наложили швы и он не успеет восстановиться до турнира в Абу-Даби, запланированного на 21 октября. На замену ему согласился выйти обладатель титула в полулёгкой категории Александер Волкановски, уступивший россиянину в начале года решением судей. По мнению Андрея Корешкова, россиянину будет непросто перестроить оставшуюся часть подготовки под австралийца. Александр Шлеменко же уверен, что соперник в отсутствие полноценного тренировочного лагеря способен рассчитывать только на удачу.

«Поставили бы Волкановски, Леона Эдвардса или Колби Ковингтона — без разницы»

Снятие Чарльза Оливейры с титульного поединка в лёгком весе UFC с Исламом Махачевым за десять дней до его проведения стало огромной неожиданностью. Казалось, ничто не предвещало беды. Оба спортсмена спокойно готовились к реваншу и не испытывали проблем со здоровьем. Однако 11 октября появились фотографии жуткого рассечения брови, полученного бразильцем на тренировке.

Вскоре он в социальных сетях рассказал о деталях произошедшего. По словам Бронкса, с неприятной травмой он столкнулся буквально на последнем занятии на родине перед вылетом в Абу-Даби. Врачи вынуждены были наложить ему десять швов. Латиноамериканец посетовал, что просто не успеет восстановиться за столь короткое время и не хочет выходить в октагон не полностью готовым.

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UFC оперативно нашла разрешение непростой дилеммы. На замену согласился выйти обладатель титула в полулёгком весе Александер Волкановски, который уже дрался с россиянином в феврале, уступил ему спорным единогласным решением судей и неоднократно высказывался о желании реабилитироваться перед поклонниками.

«Команда Волкановски (в смысле он сам и Исраэль Адесанья)… Эти парни — просто настоящие мачо. Он включается и принимает бой», — подчеркнул руководитель организации Дана Уайт.

Более того, он отметил, что представители Оливейры оповестили промоушен о повреждении только после того, как ему зашили рану.

«Сегодня он уже должен был сесть в самолёт, но вчера вечером во время пятого раунда спарринга получил серьёзное рассечение брови, и прошлым вечером ему наложили швы. Очевидно, с такой травмой лететь туда нельзя... Я понимаю, что он не хочет рисковать», — добавил функционер.

При этом у лиги изначально имелся официальный запасной противостояния — шестой номер рейтинга Матеуш Гамрот, в сентябре одолевший Рафаэля Физиева благодаря травме оппонента на старте второго раунда. Поляк не получил серьёзного урона и не успел растерять форму, но руководство не предоставило ему шанс сразиться за титул. Хотя, по информации СМИ, он всё равно остался страхующим на тот случай, если один из атлетов травмируется или провалит весогонку.

В свою очередь, Махачев не стал возражать против реванша с австралийцем и даже обратился к нему в социальных сетях со словами благодарности.

«Спасибо, что так быстро согласился на бой, но не используй это в качестве оправдания после поединка», — написал россиянин.

А его менеджер Ризван Магомедов заверил, что тот очень спокойно отнёсся к новости о повреждении латиноамериканца и просто попросил сообщить ему, кто выйдет на замену. По мнению представителя атлета, для него нет никакой разницы, с кем драться.

«Ислам — разносторонне развитый боец, он может делать всё. Он готов и находится в хорошей форме. Поставили бы Волкановски, Леона Эдвардса или Колби Ковингтона — без разницы. Он выйдет 21 октября и будет защищать свой титул. Думаю, Александер готовился, только не к этому поединку. Хотя мы изначально думали, что Гамрот будет страховать. Но как только Оливейра снялся, сказали, что есть Волкановски и кто-то ещё, Ислам сказал: «мне без разницы» — цитирует Магомедова ТАСС.

Бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов также выразил уверенность, что друг не должен испытать проблемы из-за неожиданной смены оппонента.

«Что ж, так сложились обстоятельства. Сейчас Ислам — чемпион. Неважно, кто выйдет на замену. Хоть Кинг Конг, если сделает вес. Я так и сказал ему сегодня утром: «Брат, неважно кто. Ты чемпион!» Волкановски в прошлом бою выглядел хорошо, но Махачев победил единогласным решением. Александер, его команда, все тогда знали, что он уступил. Ислам готов», — предположил Нурмагомедов.

Проблемы Махачева в первом бою и беспроигрышная ситуация для Волкановски

Однако россиянин, несмотря на заявления приближенных к нему людей, всё же несёт определённые риски. Никто не забыл, что первая схватка с Великим получилась для него крайне неоднозначной. Все ожидали, что он не оставит австралийцу шансов. Во-первых, тот оказался ниже на целых десять сантиметров и поднялся в чужую категорию. Во-вторых, складывалось впечатление, что Александеру нечего противопоставить блестящей борьбе Махачева.

На деле Ислам столкнулся с огромными сложностями. Он немало пропускал в стойке и однажды побывал в нокдауне и был вынужден спасаться у сетки. А самым неприятным сюрпризом стала отличная защита Волкановски от тейкдаунов. Даже если он оказывался в партере, то не позволял оппоненту доминировать.

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Более того, в заключительных раундах отечественный атлет испытывал проблемы с функциональной готовностью и с большим трудом защищался от чужих атак. Именно австралиец при поддержке домашних трибун активно шёл вперёд до последних мгновений. Но рефери единогласно отдали победу гостю, что вызвало гневную реакцию австралийца.

Сейчас шансов на успех у россиянина намного больше. Пусть Магомедов и предположил, что Волкановски, вероятно, проводил активные тренировки, о полноценном лагере речи не шло, тогда как Ислам целенаправленно готовился к противостоянию с Оливейрой. К тому же Великому предстоит всего за десять дней пройти изнурительную весогонку, которая не может не сказаться на его форме.

Плюс нельзя забывать, что Александер после победы над Яиром Родригесом в июле перенёс операцию на руке. По заверению его менеджера Эша Белкастро, боец ощущал боли на протяжении всего года, но во время подготовки к схватке с мексиканцем она стала невыносимой. Ещё шесть недель ушло на восстановление.

Резюмируя, успех обладателя титула в полулёгком весе станет сенсацией. Но с другой стороны, ему абсолютно нечего терять. Согласившись выйти на замену в столь короткие сроки, он уже заслужил слова одобрения со стороны коллег и болельщиков. А руководство UFC, наверняка, щедро заплатит претенденту. Зато он неожиданно получил историческую возможность завоевать пояса сразу в двух категориях и взять реванш. В случае же осечки Великий всегда может сослаться на отсутствие полноценного лагеря и нехватку времени на подготовку.

«Волкановски в любом случае выйдет победителем»

По мнению опрошенных RT экспертов, Оливейра, отказавшись от схватки с Махачевым, едва ли действовал из страха потерпеть от него второе поражение. Так, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков, уверен: полученное бразильцем рассечение — действительно крайне серьёзное, и рисковать здоровьем не следует.

«Выход в октагон с такой травмой, на мой взгляд, весьма опасен. Любой удар грозит привести к тому, что швы просто разойдутся, и вмешательство врачей окажется неизбежным. У меня сложилось впечатление, что ему прилетело локтем. Но я не считаю, что Чарльз зря проводил спарринг за десять дней до поединка, о чём сейчас говорят. Это абсолютно нормальная практика», — подчеркнул Корешков в беседе с RT.

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В свою очередь, другой бывший обладатель пояса Bellator Александр Шлеменко также не увидел ничего странного в том, что Бронкс мог драться на занятиях за столь короткий отрезок времени до схватки.

«Скорее всего, у него возникли определённые проблемы, а он жаждет подойти к сражению с россиянином в оптимальных кондициях. Что касается спарринга, я сам попадал в схожие ситуации. От подобного полностью себя застраховать невозможно. Конечно, меры предосторожности принимаются, но это контактный вид спорта», — объяснил Шлеменко.

При этом прославленные отечественные атлеты по-разному оценили шансы Волкановски на успех. Корешков считает, что Махачеву будет крайне сложно перестроить всю подготовку под австралийца, поскольку она изначально оказалась заточена на совершенно другого человека.

«Александеру нечего терять, ему достаточно находиться в более или менее хорошей форме, чтобы устроить шоу. Не забывайте, он отлично понимает, с кем предстоит схлестнуться. А последние раунды в предыдущей встрече с россиянином остались именно за Великим. Полагаю, Волкановски также прибавил и в защите от тейкдаунов. Но тяжело судить, что произойдёт в октагоне», — отметил Корешков.

Шлеменко, напротив, не верит, что Александер составит россиянину достойную конкуренцию, поскольку у него нет достаточно времени для подготовки, тогда как Махачев прошёл полноценный тренировочный лагерь.

«Трудно сказать, насколько Исламу будет сложно перестроиться на Волкановски. В конце концов, у них уже состоялся бой, и Махачев соперника достаточно хорошо изучил. Не забывайте: австралиец не проходил подготовку на том уровне, который имелся у нашего спортсмена. Преимущество Ислама заключается именно в его готовности сражаться. Поэтому его превосходство над оппонентом окажется ощутимее, чем в первом поединке», — предположил он.

Вместе с тем Шлеменко согласился с коллегой в том, что Великому нечего терять, тогда как над соперником будет висеть груз ответственности, и поражение в таких условиях приравняют к провалу.

«Волкановски в любом случае выйдет победителем: он заработает солидные деньги, добавит себе популярности. Плюс ему выпадает редкая возможность стать чемпионом сразу в двух категориях. Поражение же не пошатнёт его позиций. Что касается защиты от тейкдаунов россиянина — это вопрос подготовки. Если бы велась целенаправленная работа под Махачева, вопрос отпал бы сам собой, но ведь её не было. Повторюсь, австралиец будет готов хуже, чем в предыдущем поединке, и надеяться он может только на удачу», — подытожил экс-чемпион Bellator.