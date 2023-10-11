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Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения

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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра объяснил причину снятия с поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.
Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Jones

«Я выбыл из-за того, что мне наложили девять швов после последней тренировки в Бразилии. Мне нельзя лететь с таким серьёзным рассечением. Не уверен, что смогу залечить его за такое короткое время и показать отличный результат», — заявил Оливейра на своей странице в социальной сети.

Боец принёс извинения за отказ от поединка.

«Прошу прощения. Понимаю, что многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на столь важный бой готовым не на 100%», — сказал он.

Бой должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что австралиец Александер Волкановски заменит Оливейру в поединке с Махачевым на турнире UFC 294.

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