Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения
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«Я выбыл из-за того, что мне наложили девять швов после последней тренировки в Бразилии. Мне нельзя лететь с таким серьёзным рассечением. Не уверен, что смогу залечить его за такое короткое время и показать отличный результат», — заявил Оливейра на своей странице в социальной сети.
Боец принёс извинения за отказ от поединка.
«Прошу прощения. Понимаю, что многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на столь важный бой готовым не на 100%», — сказал он.
Бой должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось, что австралиец Александер Волкановски заменит Оливейру в поединке с Махачевым на турнире UFC 294.