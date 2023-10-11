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Волкановски заменит Оливейру в поединке с Махачевым на турнире UFC 294

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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра снялся с поединка против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.
Волкановски заменит Оливейру в поединке с Махачевым на турнире UFC 294
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

Как сообщает пресс-служба UFC, вместо 33-летнего бразильца на бой будет заявлен австралиец Александр Волкановски.

По словам главы UFC Даны Уайта, Оливейра получил сильное рассечение брови во время одного из спаррингов перед поединком, который должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

В феврале 2023 года в Перте (Австралия) 31-летний россиянин победил австралийского бойца единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Махачев встретится с американцем Джастином Гэтжи в случае победы над Оливейрой.

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