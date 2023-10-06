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Махачев встретится с Гэтжи в случае победы над Оливейрой

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Менеджер российского бойца смешанных единоборств (MMA), чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал имя следующего возможного соперника своего клиента в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Махачев встретится с Гэтжи в случае победы над Оливейрой
  • Gettyimages.ru

«После победы над Оливейрой Махачев встретится с Гэтжи. Этого хотим и мы, и UFC. Джастин тоже это заслужил», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-блогеру The Schmo.

По словам менеджера, американский боец MMA Джастин Гэтжи заслужил чемпионский бой после того, как нокаутировал соотечественника Дастина Порье.

«Думаю, Гэтжи заслужил этот шаг вперёд», — сказал он.

21 октября 31-летний россиянин проведёт бой-реванш против Оливейры в рамках UFC 294 в Абу-Даби (Дубай).

Ранее Махачев заявил, что мечтает о бое за второй пояс.

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