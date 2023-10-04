Махачев: моя мечта — бой за второй пояс

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, что его мечтой является поединок за второй пояс организации.

«Я не знаю, что планирует UFC, но моя мечта — бой за второй пояс. Конечно, у меня есть контракт, поэтому, что бы ни сказала UFC, я буду драться, без проблем. Но Эдвардс против Колби — я действительно верю, что смогу побить победителя. Это будет тяжёлый, трудный бой. Но я верю, что могу это сделать», — приводит слова Махачева ESPN.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.