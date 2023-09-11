Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра

Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сможет посетить поединок с участием российского бойца Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«В углу быть не планирует. Залетит на подготовку, посмотрит, подскажет. Но такого, чтобы не лететь на бой, не будет. Я думаю, он прилетит. Но секундировать, везде находиться рядом он не будет», — цитирует Завурова ТАСС.

Бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что Гаджиев считает Махачева фаворитом в реванше с Оливейрой на UFC 294.