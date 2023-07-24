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Гаджиев считает Махачева фаворитом в реванше с Оливейрой на UFC 294

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, кого считает фаворитом поединка россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 294.
Гаджиев считает Махачева фаворитом в реванше с Оливейрой на UFC 294
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Снова фаворит Ислам. Не факт, конечно, что будет такой же разгром, как и в первый раз. Оливейра будет лучше, чем в первом бою, но пока не вижу у Чарльза серьёзных аргументов за победу. Я бы лучше бой с Леоном Эдвардсом посмотрел, если честно», — сказал Гаджиев на YouTube-канале.

Бой между спортсменами пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» Оливейру во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Алекса Волкановски.

Ранее американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон допустил возможность проведения поединка с Махачевым.

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