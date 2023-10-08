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Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с защитой чемпионского пояса Bellator

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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с защитой чемпионского пояса Bellator.

«Поздравляю, братишка. Просто ракета», — написал Махачев в соцсетях. 

Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса в главном событии 300-го турнира Bellator и вышел в финал Гран-при промоушена. Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

На счету Усмана 18 побед и ни одного поражения. Для него это вторая успешная защита титула Bellator. Примус проиграл четвёртый бой из 16.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Мухамед Берхамов одержал победу на 300-м турнире Bellator в Сан-Диего.

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