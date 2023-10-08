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Россиянин Берхамов одолел Террадо на юбилейном турнире Bellator 300

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мухамед Берхамов одержал победу на 300-м турнире Bellator в Сан-Диего (США).

Россиянин победил американца Хермана Террадо. Схватка предварительного карда продлилась три раунда и завершилась победой Берхамова единогласным решением судей.

Российский боец одержал 15-ю победу в MMA, также на его счету два поражения. У Террадо 14 побед и шесть поражений.

В главном событии вечера чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса, защитил пояс и вышел в финал Гран-при промоушена.

Ранее американский боец MMA Бобби Грин одержал победу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 80.

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