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Американец Грин нокаутировал соотечественника Доусона на турнире UFC Vegas 80

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Бобби Грин одержал победу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 80.

Схватка Грина и его соотечественника Гранта Доусона продлилась меньше минуты и завершилась нокаутом. 

Доусон не смог продлить беспроигрышную серию до 13 поединков и впервые проиграл с апреля 2016 года. Победа над Доусоном для Грина стала 31-й при 14 поражениях.

6 октября Грин обвинил российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жульничестве и применении допинга. 

В октябре 2022 года Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте за 16 мая во внесоревновательный период. Срок отстранения был сокращён из-за сотрудничества бойца во время расследования.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса в главном событии 300-го турнира организации и вышел в финал Гран-при промоушена.

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