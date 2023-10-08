Американец Грин нокаутировал соотечественника Доусона на турнире UFC Vegas 80

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Бобби Грин одержал победу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 80.

Схватка Грина и его соотечественника Гранта Доусона продлилась меньше минуты и завершилась нокаутом.

Доусон не смог продлить беспроигрышную серию до 13 поединков и впервые проиграл с апреля 2016 года. Победа над Доусоном для Грина стала 31-й при 14 поражениях.

6 октября Грин обвинил российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жульничестве и применении допинга.

В октябре 2022 года Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте за 16 мая во внесоревновательный период. Срок отстранения был сокращён из-за сотрудничества бойца во время расследования.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса в главном событии 300-го турнира организации и вышел в финал Гран-при промоушена.