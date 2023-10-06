Боец UFC Грин заявил, что Махачев и Нурмагомедов обманывают допинг-контроль

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин обвинил российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в жульничестве.

«Как вы думаете почему UFC проводит поединки Махачева в Абу-Даби? Потому что россияне жульничают. Нормально отношусь к россиянам, если в России есть мои фанаты, очень рад. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посещают мечеть, там тренируются, но туда не могу войти другие люди», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Jaxxon podcast.

В октябре 2022 год Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило Грина от соревнований после выявления анаболических стероидов в его допинг-тесте за 16 мая во внесоревновательный период. Срок отстранения был сокращен из-за сотрудничества бойца во время расследования.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294. В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее Махачев рассказал, что его мечтой является поединок за второй пояс организации.