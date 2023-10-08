«У бойцов будет дополнительная мотивация»: в России похвалили UFC за решение вернуть триколор на турниры

Дана Уайт принял решение вернуть российские флаги на турниры UFC, и, по его словам, ему плевать, если это ранит чьи-либо чувства. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает это большим шагом вперёд для России и всего отечественного спорта. По его мнению, примеру Абсолютного бойцовского чемпионата последуют и другие организации.

На неделе УЕФА и ФИФА допустили к своим соревнованиям национальные сборные U17, а в воскресенье россиян вновь порадовал Абсолютный бойцовский чемпионат. В UFC изначально отказались от отстранения российских бойцов, однако потребовали выступать в нейтральном статусе. Но в воскресенье, 8 октября, глава промоушена Дана Уайт разрешил вернуть триколор.

«Я подумал: «Да к чёрту! Мы их возвращаем», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Также по теме За явным преимуществом: Нурмагомедов победил Примуса решением судей и защитил чемпионский титул Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов одержал победу над Брентом Примусом и сохранил чемпионский пояс Bellator в лёгком весе. На протяжении всей схватки...

По словам главы UFC, изначально он не понимал, что запрет флага станет большой проблемой. Однако со временем ему перестало нравиться происходящее, поэтому теперь бойцы могут свободно представлять свои страны.

«В такой большой организации много чего происходит. Невозможно лично контролировать абсолютно всё. Иногда решения принимаются с самыми благими намерениями или типа того. Все в этой комнате знают моё отношение ко многим вещам. В большинстве случаев его можно сформулировать так: «Мне плевать». Все стали слишком мягкими и чувствительными. Изначально, когда было принято такое решение, я подумал: «Ну и что, если у них не будет флагов?» Но турнир, приуроченный ко Дню независимости Мексики, изменил моё мнение. Так что флаги возвращаются. И мне плевать, если какие-то из них ранят ваши чувства», — заявил Уайт.

Таким образом, уже 14 октября на турнире UFC Fight Night 230 Ирина Алексеева первой из россиян сможет выйти на бой с Мелиссой Диксон с триколором. А затем 21-го числа болельщики увидят символ страны на поединке Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой, когда отечественный спортсмен вновь будет защищать пояс.

В России положительно отреагировали на решение Даны Уайта. Бывший боец ММА Джефф Монсон похвалил главу UFC. По его мнению, функционер не смешивает спорт и политику.

«Атлеты представляют свою страну вне зависимости от мнений её населения. Они родились там, росли, тренировались, оттуда их команда. Почему они не могут представлять свою родину? Надеюсь, что другие спортивные организации, в том числе и МОК, последуют этому примеру», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал решение Уайта достаточно большим шагом вперёд для России и её спорта.

«На мой взгляд, сравнивать его с действиями УЕФА и ФИФА в отношении наших юношеских сборных немного сложно ввиду специфики самого футбола. Но UFC — это одна из топ-10 лидирующих спортивных организаций в мире. Можно сказать, что она флагман в своей индустрии. Полагаю, что авторитет Даны Уайта должен поспособствовать тому, чтобы и другие организации последовали этому примеру», — заявил Гаджиев RT.

А по словам чемпиона AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрия Бикрёва, возвращение флага на турниры UFC значительно весомее допусков юношеских сборных России U17 до турниров ФИФА и УЕФА.

«Однако мне тяжело сказать, последуют ли за Даной Уайтом и другие. Мы, скорее, вправе выразить надежду на это, учитывая величину организации», — сказал собеседник RT.

Чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров, в свою очередь, уверен, что возвращение флагов придаст российским бойцам UFC, выступающим за океаном, дополнительную мотивацию.

Также по теме Вторая защита Нурмагомедова и поход Фрейманова за титулом: главные события октября в MMA без учёта UFC 294 Усман Нурмагомедов проведёт поединок с Брентом Примусом за титул в лёгком весе, победитель которого выйдет в полуфинал Гран-при...

«Они смогут прославлять свою страну, несмотря на обстановку в мире… Хорошая новость», — отметил спортсмен.

При этом олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила сомнение, что решение главы UFC на самом деле будет исполнено, поскольку недружественные страны постараются всячески с ним бороться.

«А соперники готовы? А болельщики готовы? А протесты будут или нет? Честно говоря, не хочется верить словам, хочется верить действиям. Мы видели, как поступила теннисная федерация. Они не вели никаких переговоров, а просто взяли и оштрафовали Уимблдон.

Есть соревнования, на которых наши спортсмены выступают под своим флагом, но западная пропаганда делает так, чтобы новости об этом нигде не появились. Готово ли бойцовское сообщество к тому, что большой поединок с участием россиянина полностью заблокируют и пресса не станет про него рассказывать, потому что там были российские флаги? А если ещё россиянин победит, то информация об этом 100% будет заблокирована. Они предпримут всё, чтобы этого не случилось», — уверена депутат Госдумы.