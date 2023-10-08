Гаджиев заявил, что решение UFC вернуть российский флаг не пройдёт незамеченным
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«Решение Даны Уайта незамеченным не пройдёт. В мировой спортивной индустрии она (UFC. — RT) воспринимается как большая спортивная федерация, поэтому это хорошая показательная акция. Я благодарен руководству UFC за отношение к российскому спорту», — цитирует Гаджиева РИА Новости.
Он также отметил, что президент UFC Дана Уайт принципиально и системно поддерживал российских спортсменов, давал им титульные бои.
8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.
Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил надежду, что МОК снимет запрет на использование российского флага, как это сделал UFC.