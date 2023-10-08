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Гаджиев заявил, что решение UFC вернуть российский флаг не пройдёт незамеченным

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Промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.
Гаджиев заявил, что решение UFC вернуть российский флаг не пройдёт незамеченным
  • Gettyimages.ru
  • © Brett Carlsen

«Решение Даны Уайта незамеченным не пройдёт. В мировой спортивной индустрии она (UFC. — RT) воспринимается как большая спортивная федерация, поэтому это хорошая показательная акция. Я благодарен руководству UFC за отношение к российскому спорту», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он также отметил, что президент UFC Дана Уайт принципиально и системно поддерживал российских спортсменов, давал им титульные бои.

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны. 

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус. 

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил надежду, что МОК снимет запрет на использование российского флага, как это сделал UFC.

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