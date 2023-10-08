Монсон выразил надежду, что МОК вернёт российский флаг вслед за UFC
- РИА Новости
«Я редко соглашаюсь с Даной Уайтом, но в данном случае поддерживаю его решение на 100%. Он понимает, что спорт и политика не должны пересекаться. Надеюсь, что в МОК и других международных федерациях обратят на это внимание», — цитирует Монсона РИА Новости.
8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус. Комитет не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — до 26 июля 2023-го.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров не подлежат обсуждению.