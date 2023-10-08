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Монсон выразил надежду, что МОК вернёт российский флаг вслед за UFC

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил надежду на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) снимет запрет на использование флагов своей страны, как это сделал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).
Монсон выразил надежду, что МОК вернёт российский флаг вслед за UFC
  • РИА Новости

«Я редко соглашаюсь с Даной Уайтом, но в данном случае поддерживаю его решение на 100%. Он понимает, что спорт и политика не должны пересекаться. Надеюсь, что в МОК и других международных федерациях обратят на это внимание», — цитирует Монсона РИА Новости

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны. 

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус. Комитет не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — до 26 июля 2023-го. 

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров не подлежат обсуждению.

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