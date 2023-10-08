Глава UFC: российские бойцы будут выходить в октагон с флагом своей страны

Президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом России.

«Флаги возвращаются! Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и, когда я не видел флагов, это сводило меня с ума. Тогда я подумал: «Мы возвращаем флаги». Смогут ли россияне выходить с флагом? Да!» — цитирует Уайта MMA Junkie.

В марте прошлого года UFC запретил бойцам выходить на поединки с флагами своих стран из-за событий на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российский боец Усман Нурмагомедов после защиты чемпионского пояса Bellator заявил о желании продолжить наследие своего дяди — Абдулманапа Нурмагомедова.