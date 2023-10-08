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Усман Нурмагомедов: хочу продолжить наследие своего дяди

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Российский боец Усман Нурмагомедов после защиты чемпионского пояса Bellator заявил о желании продолжить наследие своего дяди — Абдулманапа Нурмагомедова.
Усман Нурмагомедов: хочу продолжить наследие своего дяди
  • © Bellator MMA

«Всем большое спасибо, кто за меня болел. Это все для нашей семьи, хочу продолжить наследие своего дяди и представлять его именно в таком формате, не проигрывая ни одного раунда и боя», — заявил Нурмагомедов после боя.

Усман победил американца Брента Примуса в главном событии 300-го турнира Bellator и вышел в финал Гран-при промоушена. Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

На счету Усмана 18 побед и ни одного поражения. Для него это вторая успешная защита титула Bellator. Примус проиграл четвёртый бой из 16.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Нурмагомедова с защитой чемпионского пояса Bellator.

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