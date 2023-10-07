Бах заявил, что рекомендации по допуску россиян на турниры не подлежат обсуждению

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров не подлежат обсуждению.

«Позвольте мне ещё раз подтвердить то, что мы сказали с самого начала, — эти условия не подлежат обсуждению, мы не откажемся от них. Их необходимо строго выполнять, чтобы придать этому подходу тот авторитет, которым он в настоящее время пользуется у спортсменов», — приводит слова Баха Inside the games.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что Бах надеется на участие спортсменов со всего мира в Олимпиаде 2024 года.