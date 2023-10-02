Бах надеется на участие спортсменов со всего мира в Олимпиаде 2024 года

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что летние Игры 2024 года в Париже пройдут в полноценном объёме.

«Мы надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом, что означает возможность участия спортсменов со всего мира», — цитирует Баха ТАСС.

По словам швейцарца, в некоторых Олимпиадах «участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились в состоянии войны».

«Там были представлены спортсмены со всего мира, что показывало миру, в чём заключается олимпийская миссия и олимпийский дух», — добавил Бах.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Михаил Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК.