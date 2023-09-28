Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что российские спортсмены сами должны принимать решение об участии в Олимпийских играх на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпиада — это ключевое событие в жизни спортсмена. Если он согласен ехать на Олимпиаду на условиях МОК, то пусть едет. Это выбор каждого», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Васильев заявил, что россиянам в целях безопасности не стоит ехать на Олимпиаду.