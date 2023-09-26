Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду-2024
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«Ни в коем случае ехать не надо. Нашим спортсменам не будет обеспечена безопасность, и никто не сможет их защитить в случае какой-либо угрозы. Для всего Запада русские ассоциируются с врагом, а если ты враг, то с тобой можно поступать как угодно», — цитирует Васильева РИА Новости.
Он также добавил, что в субъективных видах спорта россиян будут засуживать, а также не создадут должных условий для подготовки к соревнованиям.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Международный олимпийский комитет ещё не прислал России приглашение на летние Игры в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.
Ранее Томас Бах назвал Олимпиаду в Париже «Играми новой эры».