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Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду-2024

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал российским спортсменам не ехать на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Васильев объяснил, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Ни в коем случае ехать не надо. Нашим спортсменам не будет обеспечена безопасность, и никто не сможет их защитить в случае какой-либо угрозы. Для всего Запада русские ассоциируются с врагом, а если ты враг, то с тобой можно поступать как угодно», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также добавил, что в субъективных видах спорта россиян будут засуживать, а также не создадут должных условий для подготовки к соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международный олимпийский комитет ещё не прислал России приглашение на летние Игры в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее Томас Бах назвал Олимпиаду в Париже «Играми новой эры».

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