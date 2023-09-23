Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал Олимпиаду в Париже «Играми новой эры».

«Игры в Париже станут первыми, которые были запланированы и пройдут в соответствии с олимпийской повесткой — 2020.

Это будут Игры олимпийской повестки. Это будут Игры новой эры», — приводит слова Баха Xinhua.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённое время.

Ранее Бах призвал допустить к Олимпиаде не поддерживающих СВО россиян.