Узнать больше

Путин заявил, что россияне должны сами принять решение о выступлении на Олимпиаде

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин высказался о выступлении российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы должны руководствоваться интересами спортсменов, они должны сами принять определенные решения», — сказал Путин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что спорт должен оставаться вне политики.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную-военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде 2024 года без подписания деклараций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить