Путин заявил, что россияне должны сами принять решение о выступлении на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин высказался о выступлении российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы должны руководствоваться интересами спортсменов, они должны сами принять определенные решения», — сказал Путин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что спорт должен оставаться вне политики.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную-военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде 2024 года без подписания деклараций.