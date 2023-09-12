Путин заявил, что россияне должны сами принять решение о выступлении на Олимпиаде
«Мы должны руководствоваться интересами спортсменов, они должны сами принять определенные решения», — сказал Путин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент отметил, что спорт должен оставаться вне политики.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную-военную операцию (СВО) россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде 2024 года без подписания деклараций.