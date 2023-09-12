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Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде без подписания деклараций
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчёт тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты» — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства. Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие в этом историческом отрезке. Наверное, это правильный шаг», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — 26 июля 2023-го. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее Олег Матыцин высказался о ситуации с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям.

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