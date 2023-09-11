Матыцин: коллеги видят бесперспективность отстранения россиян

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о ситуации с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Уверен, что Игры дружбы пройдут успешно и зададут импульс. Что касается международных взаимоотношений, то мы самодостаточны, никому ничего не показываем. Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Игры дружбы должны пройти в 2024 году в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

МОК не прислал России приглашение на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года. Решение об участии спортсменов из России в предстоящих соревнованиях отложено на неопределённый срок.

Ранее Матыцин высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев показал первоклассный теннис на Открытом чемпионате США 2023 года.