Емельяненко: в смешанных единоборствах нет политики и национальных проблем

Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко заявил, что уважение к тренеру и сопернику является основой всех единоборств.

«Уважение к тренеру и сопернику — это основа всех единоборств, и самбо — не исключение. Это то, что прививается детям и подросткам с первого занятия и проходит красной линией через все тренировки. Президент ФИАС часто говорит: «На ковре мы соперники, за ковром — друзья». В нашем виде спорта нет политики и нет национальных проблем», — цитирует Емельяненко издание Sportski žurnal.

По его словам, Международная федерация самбо делает всё, чтобы здоровая атмосфера как на арене, так и за её пределами сохранялась. Он также отметил, что два года назад ФИАС получила постоянное признание Международного олимпийского комитета (МОК) и самбо находится в шаге от включения в программу Олимпийских игр.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск и нейтральный статус. Комитет не прислал России приглашение на летние Игры 2024 года в установленный для этого срок — до 26 июля 2023-го.

Ранее Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с экс абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.