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Фёдор Емельяненко: недооценка Тайсона может стать самой большой ошибкой

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Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.
Фёдор Емельяненко: недооценка Тайсона может стать самой большой ошибкой
  • РИА Новости

«Не стоит забывать, что Майк Тайсон был, есть и навсегда останется легендой мирового бокса. Несмотря на то, что он давно завершил карьеру, по-прежнему опасен для любого соперника: навыки, оттачиваемые годами, никуда не ушли. Его недооценка может стать самой большой ошибкой для его соперника», — цитирует Емельяненко издание «Спортски Журнал». 

Он также отметил, что у него и американского боксёра богатый опыт выступлений и иногда одного точного удара достаточно для того, чтобы досрочно завершить поединок, поэтому бой может пойти по любому сценарию.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев подтвердил, что Фёдор Емельяненко принял решение покинуть пост главы организации.

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