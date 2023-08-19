В Союзе ММА России подтвердили, что Фёдор Емельяненко покинул пост президента организации

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев подтвердил, что Фёдор Емельяненко принял решение покинуть пост главы организации.

«Фёдор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности», — цитирует Терентьева ТАСС.

По информации ТАСС, Емельяненко может стать почётным президентом союза или возглавить наблюдательный совет организации. Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Россиянин за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что ему будет интересно посмотреть на бой россиянина Фёдора Емельяненко с американским боксёром Майком Тайсоном.