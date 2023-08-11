Монсон назвал Фёдора Емельяненко лучшим бойцом

Боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что ему будет интересно посмотреть на бой россиянина Фёдора Емельяненко с американским боксёром Майком Тайсоном.

«Фёдор Емельяненко — лучший из бойцов смешанных единоборств, которые когда-либо были. Конечно, будет интересно посмотреть на их бой с Майком Тайсоном», — цитирует Монсона РИА Новости.

Он также отметил, что хочет запомнить Фёдора как лучшего бойца и как человека, который был непобедимым на протяжении 12 лет.

Емельяненко за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений. У 57-летнего американца 50 побед и шесть поражений.

Ранее тренер Фёдора Емельяненко Александр Мичков назвал главную проблему в подготовке к бою с Тайсоном.