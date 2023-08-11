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Тренер Емельяненко заявил, что россиянину будет сложно готовиться к бою с Тайсоном

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Тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Фёдора Емельяненко Александр Мичков назвал главную проблему в подготовке к бою с американским боксёром Майком Тайсоном.
Тренер Емельяненко заявил, что россиянину будет сложно готовиться к бою с Тайсоном
  • РИА Новости

«Боксёрская подготовка у Емельяненко находится на вполне нормальном уровне. Но Тайсон — очень сложный соперник, так как у него неудобная манера ведения боя. Не вижу в России боксёров, которые наносили бы подобные удары», — приводит слова Мичкова РИА Новости.

По его мнению, будет тяжело найти спарринг-партнёров для Емельяненко.

«Подготовиться к этому бою Емельяненко будет очень сложно. Даже не знаю, где можно будет найти боксёров аналогичного плана. Это будет для нас проблемой», — сказал он.

На счету 46-летнего россиянина 40 побед и семь поражений в MMA. Емельяненко за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений. У 57-летнего американца 50 побед и шесть поражений.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что никто не санкционирует бой Емельяненко с Тайсоном.

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