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Костя Цзю считает, что никто не санкционирует бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что поединка между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Майком Тайсоном не будет, поскольку ни одна организация его не разрешит.
Костя Цзю считает, что никто не санкционирует бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном
  • РИА Новости

«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определённые международные правила по проведению таких боёв», — цитирует Цзю РИА Новости.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее Фёдор Емельяненко не исключил, что проведёт поединок с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

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