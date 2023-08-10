Костя Цзю считает, что никто не санкционирует бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном
- РИА Новости
«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определённые международные правила по проведению таких боёв», — цитирует Цзю РИА Новости.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.
У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.
Ранее Фёдор Емельяненко не исключил, что проведёт поединок с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.