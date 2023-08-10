Костя Цзю считает, что никто не санкционирует бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что поединка между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Майком Тайсоном не будет, поскольку ни одна организация его не разрешит.

«Этого боя не будет, кто разрешит ему его проводить? Кто его санкционирует? Ведь есть определённые международные правила по проведению таких боёв», — цитирует Цзю РИА Новости.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.

У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Ранее Фёдор Емельяненко не исключил, что проведёт поединок с экс-абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.