Фёдор Емельяненко рассказал о желании провести бой с Тайсоном
«Мне был бы интересен бой с Майком Тайсоном. Он тоже выступал в тяжёлом весе, знакомое имя. Я видел ролики с Тайсоном, где он тренируется, работает на лапах. С другой стороны, говорят, он увлёкся своим бизнесом», — заявил Емельяненко в интервью порталу The MMA Hour.
«Последний император» дал понять, что успел бы подготовиться к боксёрскому вечеру в Саудовской Аравии 28 октября, в котором главным поединком станет бой боксёра Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну.
«Я не терял форму, продолжал тренироваться. Это хорошая идея», — добавил Емельяненко.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после того, как проиграл Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290.
У 57-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.
Ранее чемпион азиатской лиги ONE Championship в полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, что пришёл в смешанные единоборства благодаря Фёдору Емельяненко.